Рада обжаловала в суде указ Зеленского об отставке от должности Тупицкого

Киев, 8 апреля. Депутаты Верховной рады обжаловали в Конституционном суде указ президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Накануне украинский Печерский суд должен был провести заседание по уголовному делу в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого, которого подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Однако обвиняемый не явился на слушания, поэтому их перенесли на 15 апреля.

Представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале сообщила, что депутаты украинской Рады обжаловали решение Зеленского об отставке Тупицкого от должности главы Конституционного суда.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А.", — написала политик.

Ранее Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого на пост главы Конституционного суда из-за возбуждения уголовного дела.