Зеленский рискует повторить ошибки Саакашвили образца 2008 года

Наслушавшись сказок от западных партнеров, президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки своего бывшего коллеги из Грузии Михаила Саакашвили, которые тот допустил в 2008 году, начав военную агрессию в отношении Южной Осетии. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее США, Великобритания, Канада, Литва и Польша обсудили ситуацию в Донбассе. У представителей пяти западных стран вызвал беспокойство «рост российской военной активности» у границ Украины. Госдепартамент США заявил, что «дестабилизирующие действия РФ подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута 27 июля 2020 года соглашением при посредничестве ОБСЕ». Все участники встречи подтвердили свою готовность оказывать помощь Киеву путем «выстраивания потенциала» Вооруженных сил Украины и предоставления тренировок ее военным.

«Цель у этого сборища вполне понятна: его участники стараются хоть как-то морально поддержать Зеленского, — сказал Корнилов. — И это имеет свои последствия: на Украине теперь активно раскручивается нарратив о том, что, мол, «США с нами», «Запад поможет», «никто нас не бросит». Там всерьез начинают думать, что если начать силовую операцию против ДНР, то весь Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном бросится помогать Киеву любой ценой «деоккупировать» Донбасс и Крым».

Политолог назвал подобные настроения «очень опасными»: преисполнившись ими, украинцы не будут выступать против безрассудных действий руководства страны.

«Этот нарратив набирает популярность среди населения: последние опросы показывают, что все больше украинцев склоняются к мыслям о необходимости решить проблему юго-восточных территорий силовым путем, — отметил эксперт. — А ведь еще недавно, когда Зеленский только победил на выборах, большинство его избирателей не видело перспектив у военной кампании».

Собеседник ФАН высказал опасения — люди на Украине «наслушались сказок» и решили, что «вот теперь-то ВСУ, натасканные натовскими инструкторами, смогут решить любые боевые задачи».