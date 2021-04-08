Нетаньяху заявил о готовности противостоять возобновлению иранской ядерной сделки

Тель-Авив, 8 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не примет условия ядерной сделки с Ираном, если это соглашение позволит Тегерану вести разработку ядерного оружия. Такое заявление израильский политик сделал в своем обращении накануне Дня памяти жертв Холокоста.

Нетаньяху заявил, что подобное соглашение с Ираном станет «угрозой вымирания» для Израиля. Поэтому власти республики видят своей целью помешать заключению такой сделки всеми возможными способами.

Netanyahu: We will not be bound by an Iran deal that threatens to destroy us https://t.co/PXsyGHHacv — chris dekker (@slooflirpa) April 8, 2021

Эту позицию Нетаньяху выразил на фоне переговоров по иранскому вопросу, которые прошли в Вене в минувший вторник. Участие во встрече приняли представители Китая, Франции, России, Германии, Великобритании и Европейского союза.

По мнению израильских властей, Тегеран с самого начала нарушал условия сделки от 2015 года, работая над созданием ядерного оружия. Руководство Ирана тем временем отрицает подобные обвинения.

«В период Холокоста у нас не было ни сил, ни суверенитета, чтобы защищать себя. Сегодня у нас есть свое государство и силы обороны, мы имеем полное право защищать себя от наших врагов», — подчеркнул Нетаньяху.

Сделка века

Масштабная дискуссия вокруг возможного возобновления иранской ядерной сделки продолжается. Израиль как один из ключевых союзников США в регионе опасается, что администрация Джо Байдена может вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Из этого соглашения Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году по решению тогдашнего президента Дональда Трампа.

Новая американская администрация действительно признает, что пока курс жесткого давления на Иран не принес никаких результатов. Впрочем, и возвращаться к сделке по условиям 2015 года, на чем настаивает Тегеран, Вашингтон не спешит.

Камнем преткновения в этом вопросе остаются антииранские санкции, введенные властями Соединенных Штатов. Тегеран называет снятие ограничений ключевым условием для возобновления переговоров с США. При этом Белый дом настаивает, что не станет отменять санкции для возвращения к диалогу.