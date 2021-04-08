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Ближний Восток

Нетаньяху заявил о готовности противостоять возобновлению иранской ядерной сделки

Нетаньяху заявил о готовности противостоять возобновлению иранской ядерной сделки

Тель-Авив, 8 апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не примет условия ядерной сделки с Ираном, если это соглашение позволит Тегерану вести разработку ядерного оружия. Такое заявление израильский политик сделал в своем обращении накануне Дня памяти жертв Холокоста.

Нетаньяху заявил, что подобное соглашение с Ираном станет «угрозой вымирания» для Израиля. Поэтому власти республики видят своей целью помешать заключению такой сделки всеми возможными способами.

Эту позицию Нетаньяху выразил на фоне переговоров по иранскому вопросу, которые прошли в Вене в минувший вторник. Участие во встрече приняли представители Китая, Франции, России, Германии, Великобритании и Европейского союза.

По мнению израильских властей, Тегеран с самого начала нарушал условия сделки от 2015 года, работая над созданием ядерного оружия. Руководство Ирана тем временем отрицает подобные обвинения.

«В период Холокоста у нас не было ни сил, ни суверенитета, чтобы защищать себя. Сегодня у нас есть свое государство и силы обороны, мы имеем полное право защищать себя от наших врагов», — подчеркнул Нетаньяху.

Сделка века

Масштабная дискуссия вокруг возможного возобновления иранской ядерной сделки продолжается. Израиль как один из ключевых союзников США в регионе опасается, что администрация Джо Байдена может вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Из этого соглашения Штаты в одностороннем порядке вышли в 2018 году по решению тогдашнего президента Дональда Трампа.

Нетаньяху заявил о готовности противостоять возобновлению иранской ядерной сделки

Новая американская администрация действительно признает, что пока курс жесткого давления на Иран не принес никаких результатов. Впрочем, и возвращаться к сделке по условиям 2015 года, на чем настаивает Тегеран, Вашингтон не спешит.

Камнем преткновения в этом вопросе остаются антииранские санкции, введенные властями Соединенных Штатов. Тегеран называет снятие ограничений ключевым условием для возобновления переговоров с США. При этом Белый дом настаивает, что не станет отменять санкции для возвращения к диалогу.

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