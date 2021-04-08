Пилоты ВВО начали подготовительные полеты к параду Победы

Комсомольск-на-Амуре, 8 апреля. Летчики Восточного военного округа (ВВО) приступили к подготовке к параду Победы, сообщили в пресс-службе ВВО.

Тренировки проходят на аэродроме Хурба под Комсомольском-на Амуре. Впереди парадного строя находятся истребители-бомбардировщики Су-34. Летчики проводят отработку маневров с минимальной дистанцией между машинами. В Дальневосточном федеральном округе парады пройдут во Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ и Чите, передает сетевое издание «Контингент».

Активная подготовка к военному параду проходит и на Балтийском флоте. Всего торжественные мероприятия к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоятся в 377 российских городах. Военные парады состоятся в 28 городах РФ, включая Москву.

Летные группы «Стрижи» и «Русские витязи» ранее показали фигуры высшего пилотажа в ходе подготовки к параду Победы.