Британский штамм коронавируса в Японии распространяется быстрее обычного

Токио, 8 апреля. Скорость распространения британского штамма коронавируса среди граждан Японии в 1,32 раза выше, чем у обычного варианта SARS-CoV-2, рассказали медики.

Согласно выводам специалистов Национального института инфекционных заболеваний, британская версия коронавируса распространяется быстрее, чем первоначальный штамм SARS-CoV-2. По мнению экспертов из Японии, в таких условиях меры профилактики, которые сейчас применяются в стране, могут быть недостаточными для борьбы с пандемией.

Анализ, в ходе которого изучалась информация о скорости заражения коронавирусной инфекцией, проводился на протяжении 50 дней, уточнили медики. Также выяснилось, что больше всего зараженных наблюдается в западной части Японии в префектуре Осака. Специалисты не исключают, что вскоре распространение британского штамма коронавируса может достигнуть и столицы.

Коронавирусная инфекция может стать более легким сезонным заболеванием в связи с мутациями. Об этом ранее сообщил глава российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.