Дни цыганской культуры с песнями и танцами пройдут во Владимире

Владимир, 8 апреля. Мероприятия, приуроченные к 50-му Международному дню цыган, проведут во Владимире. В рамках Дней цыганской культуры в областной филармонии пройдут концерты и выставки.

Сейчас во Владимирской области проживают около 4,2 тысячи цыган. На этот раз Дни цыганской культуры, проводящиеся в регионе в третий раз, пройдут с 8 по 16 апреля.

Организаторы включили в программу концерты с традиционными песнями и танцами. Кроме того, в рамках фестиваля запланированы выставка цыганских костюмов, а также мастер-класс по танцам этой народности. В концертах примут участие солисты Владимирской областной филармонии и Московский музыкального-драматический цыганский театр «Ромэн», пишет газета «Владимирские ведомости».

Многие жители нашей страны знакомы с цыганской культурой по фильму «Табор уходит в небо». ФАН ранее подробно рассказывал о съемках этой легендарной киноленты.