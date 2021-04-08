Стало известно новое место жительства Андрея Губина

Москва, 8 апреля. Известный российский исполнитель Андрей Губин уехал из России и не планирует возвращаться. О новом месте жительства артиста рассказал его близкий друг.

Сменить место жительства Губин решил в преддверии своего 47-летия. Несколько недель назад Губин переехал в Египет, откуда пока не планирует возвращаться на родину. По словам его знакомых, музыкант совершенно счастлив в теплой стране.

«Андрей арендует там большой красивый дом. Целыми днями тренируется, гуляет, ну и занимается творчеством, конечно. В качестве места дислокации выбрал город Дахаб на берегу Акабского залива. Очень европейское место, популярное у любителей серфинга», — рассказали в окружении музыканта в интервью изданию StarHit.

Незадолго до переезда Губин успел побывать на малой родине — в Уфе, пишет «Вечерняя Москва». Поклонники предполагают, что в поездке он попрощался с родными. В своих ранних интервью популярных артист рассказывал, что давно планирует переехать поближе к морю.

Губин уже многие годы ведет затворнический образ жизни. Артист почти не выступает и не радует фанатов новыми хитами. Многие фанаты звезды девяностых забили тревогу и предположили, что у него может быть серьезная болезнь. Однако продюсер музыканта Тарас Ващишин опроверг все домыслы и объяснил, что музыкант хочет отдохнуть от публичности и не желает ни с кем общаться.