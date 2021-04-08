Подразделения спецназа приняли участие в конкурсе АрМИ-2021 «Полярная звезда» под Тулой

Тула, 8 апреля. Очередной этап международных армейских игр (АрМИ-2021) «Полярная Звезда», проходящий в Тульской области, завершился. В нем приняли участие в том числе подразделения спецназа.

Главной задачей на данном этапе была отработка ночной стрельбы. Снайперы поражали мишени, обозначающие охранение, после чего в бой вступали основные силы. Их целью был захват объекта условного противника, его минирование и уничтожение. Конкурсанты действовали в условиях сырой, холодной погоды, однако это не помешало им показать достойные результаты.

Данный этап конкурса - один из самых сложных, пройти его без штрафных баллов получилось только у десантников из Улан-Удэ. Впрочем, другие четыре команды едва от них отстают, борьба идет буквально за доли секунды, которые и определят, кто займет первое место. В дальнейшем участников ждет еще несколько конкурсов, включая дневные стрельбы, полосу разведчика и рукопашный бой. Группа спецназа, показавшая по их итогам лучшие результаты, представит нашу страну на международных армейских играх.

Накануне в Тульской области бойцами спецназа была пройдена подготовка к этапу конкурса «Полярная звезда». Команды приземлялись в круг диаметром 5 метров, прыгая с высоты 1500 метров.

В этом году в данном этапе конкурса принимают участие десантники из Иванова, Кубинки, Камышина, Улан-Удэ, а также новички - команда Росгвардии, которая также показывает хорошие результаты.

Ранее сообщалось об окончании конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках АрМИ-2021 в ЮВО.