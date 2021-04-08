Полиция предложила ужесточить наказание скопинскому маньяку

Рязань, 8 апреля. Правоохранительные органы намерены запретить Виктору Мохову сидеть в интернете и посещать кафе и рестораны, сообщили в секретариате Скопинского суда.

Сотрудники МВД обратились в суд с иском, в котором просят запретить бывшему заключенному общаться в интернете, посещать кафе, бары и давать интервью журналистам.

Ранее Скопинский районный суд Рязанской области оштрафовал Мохова за нарушение административных ограничений, которые ему установил Пугачевский районный суд Саратовской области после отбытия наказания. Вернувшись домой, Мохов должен соблюдать ряд определенных правил следующие шесть лет, однако уже в первые две недели он нарушил данное постановление.