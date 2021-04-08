ЦБ: прототип цифрового рубля будет готов до конца 2021 года

Москва, 8 апреля. Центральный банк Российской Федерации собирается подготовить прототип цифровой нацвалюты до конца текущего года.

Об этом стало известно из слов первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой. Тестироваться цифровой рубль будет уже в 2022 году.

«На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить весь 2022 год», — добавила Скоробогатова.

По результатам всех экспериментов регулятор планирует сформировать дорожную карту внедрения проекта. Цифровой рубль будет вводиться постепенно, поэтому банки будут располагать необходимым временем для подготовки. Сообщается, что регулятор не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифровой валюты на счетах.

Банк России ранее сообщал, что готов поддержать предложение о повышении пенсионного налогового вычета. Согласно инициативе, у россиян может появиться возможность возвращать до 52 тысяч рублей каждый год.