Политолог считает, что Зеленский нуждается в Тимошенко

Киев, 8 апреля. Украинский экс-премьер Юлия Тимошенко нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому как союзник в войне с олигархами, считает киевский политолог Павел Рудяков.

Ранее Тимошенко предлагала Зеленскому создать в парламенте коалицию из «Батькивщины» и «Слуги народа». Однако дальше разговоров дело не пошло. Эксперт считает, что переговоры об объединении партий действительно идут, но существует ряд проблем.

«Во-первых, у Тимошенко сейчас не так много аргументов, чтобы стать полезной для Зеленского, как это может показаться. Во-вторых, Тимошенко премьер-министр — это утопия, никто на это не пойдет», — сказал Рудяков.

Главное преимущество Юлии Тимошенко состоит в том, что ее «Батькивщина» остается мощной именно как партия с региональными ячейками и разветвленной структурой, в отличие от разрозненных «Слуг народа». Павел Рудяков полагает, что когда-нибудь объединение Зеленского с Тимошенко все же состоится, но в этом случае президентская партия поглотит «Батькивщину» из-за количественного превосходства.

Ранее сообщалось, что Тимошенко назвала наиболее коррумпированную сферу на Украине.