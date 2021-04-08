Анатолий Вассерман оценил сведения об экологической безопасности атомной энергетики

На сегодняшний день в мире нет более экономичной, эффективной и экологичной энергетики, чем ядерная. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что, согласно выводам Объединенного исследовательского центра, воздействие атомных электростанций (АЭС) на окружающую среду сравнимо или меньше, чем от солнечных панелей.

«Очень рад, что впервые за много лет увидел от европейской комиссии правильное и разумное рассуждение. Да, действительно, именно ядерная энергетика — это самый экологически чистый вид. Специалистам это известно с незапамятных времен, а тут, в кои-то веки, европейцы считаются с реальностью», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что данная отрасль выгодна еще и с точки зрения финансовых вливаний.

«Конечно, тут есть и экономические мотивы. Действительно, атомная энергетика — дело весьма затратное. При нынешних технологиях просто технически невозможны сравнительно мелкие ядерные энергетические установки, поэтому нужны большие стартовые вложения. Однако в долгосрочной перспективе оказывается, что эта отрасль еще и экономичная. На единицу вложений идет, пожалуй, наибольшая отдача», — пояснил телеведущий.

В завершение он добавил, что в обозримом будущем человечество не сможет найти источник энергии лучше, чем АЭС.

«Кстати, я в различных своих выступлениях, как лично, так и с коллегами, неоднократно это говорил. Пока более экономичной, эффективной, экологичной энергетики, чем ядерная, не придумано. Появится ли что-то лучше в дальнейшем? Да, появится — термоядерный синтез. Исследования в этом направлении ведутся. Понятно к чему они придут, только не известно, когда. Там много технических сложностей, но они рано или поздно преодолимы», — подытожил политический консультант.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что атомная энергетика оказалась экологически безопаснее солнечных панелей.