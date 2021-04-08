Украинский эксперт назвал причины аварийной посадки Ан-140 под Киевом

Киев, 8 апреля. Несколько дней назад турбовинтовой самолет Ан-140, следовавший по маршруту «Минск — Запорожье», совершил аварийную посадку в киевском аэропорту Жуляны. Причиной тому стал отказ правого двигателя машины через полчаса после взлета. Внутри лайнера в этот момент находились 29 пассажиров и девять членов экипажа.

Украинский авиаэксперт, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с корреспондентом издания «ПолитПазл» считает, что самолет, совершивший аварийную посадку в Киеве, был оснащен двигателями запорожского завода «Мотор Сич», произведенными еще 20 лет назад.

Интересно, что вышедший из строя силовой агрегат представлял собой гибрид вертолетного турбовального двигателя ТВ3-117 и редуктора от ТВД АИ-24 с прикрепленным к ним валовым приводом.

«Не двигатель, а абракадабра», — уточнил эксперт.

По мнению источника, данный инцидент доказывает, что украинское авиастроение сегодня представляет собой разруху. Собеседник издания отметил, что все заявления об украинских передовых технологиях «Мотор Сич» также безосновательны, и предприятие не может конкурировать с ведущими западными авиастроительными корпорациями.

«Авария Ан-140 иллюстрирует то, в каком положении находится предприятие, на что оно реально способно в тех руках, в которых находится сейчас. Техническая отсталость, потеря рынков сбыта и невостребованность продукции — плачевнейшая ситуация, как и во всем украинском авиастроении», — заключил украинский специалист.

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