Модернизированные танки Т-80БВМ поступили на вооружение подразделений ВВО

Хабаровск, 8 апреля. Усовершенствованные модели российских танков Т-80БВМ поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО).

Согласно информации Минобороны РФ, несколько десятков отечественных боевых машин привезли в Хабаровск в составе железнодорожного эшелона. Военнослужащие прошли спецкурсы по переподготовке для того, чтобы уметь обращаться с новой техникой.

«Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющие в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения», — говорится в официальном сообщении.

По словам командира танкового взвода Дамира Зиатдинова, в настоящее время танки грузят на тралы для дальнейшей транспортировки боевых машин к основному месту дислокации. Отмечается, что Т-80БВМ будут задействованы в параде Победы 9 мая в этом году.

Ранее стало известно, что военный парад в честь 76-й годовщины со Дня Победы откроют легендарные Т-34-85. Также впервые в торжественных мероприятиях будет задействован бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», сообщает сайт 360tv.ru.