Пьяный водитель протащил на капоте автомобиля полицейского в Югре

Мегион, 8 апреля. Правоохранители задержали жителя Мегиона, который подозревается в умышленном наезде на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля, когда водитель иномарки «Шевроле» сел за руль в нетрезвом состоянии и превысил скоростной режим. По информации следствия, в этот момент дорожный инспектор ГИБДД потребовал остановить машину. Однако вместо этого нарушитель решил сбить полицейского.

Во время наезда сотрудник ГИБДД остался на капоте. Он успел ухватиться за детали машины и не попасть под колеса транспорта. Так, на большой скорости водитель продолжал движение около одного километра. После остановки злоумышленник попытался оказать сопротивление.

Как стало известно позже, водитель иномарки совсем недавно лишился водительских прав. Его доставили в отделение полиции. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.

В Приморском крае насмерть сбили сотрудника ДПС, сообщал сайт 360tv.ru. Он нес службу в момент наезда.