Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о гарантированном доходе должников

Москва, 8 апреля. Комитет Государственной думы рекомендовал принять в ходе первого чтения законопроект, предполагающий защиту гарантированного минимального дохода должников.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в ходе заседания в четверг рекомендовал палате принять законопроект о гарантированном доходе россиян в размере прожиточного минимума, который будет защищен от взыскания по задолженностям.

С помощью нововведения будет дополнен перечень имущества, на которое не сможет распространяться взыскание. В список добавят ежемесячный доход россиян-должников в размере не менее, чем сумма прожиточного минимума. Жители Российской Федерации смогут обращаться к судебным приставам с соответствующим заявлением.

Малоимущим гражданам России могут предоставить субсидии на оплату электроэнергии. Такие льготы обсуждаются одновременно с переходом на экономически обоснованные тарифы.