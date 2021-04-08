Звезду «Вечернего Урганта» Аллу Михееву на съемках ударили штангой по голове

Москва, 8 апреля. Актриса и звезда шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева получила удар штангой по голове прямо во время съемок сюжета для Первого канала.

Небольшой инцидент, произошедший со знаменитостью, попал на видео. Артистка снимала репортаж с участием тренера по тяжелой атлетике Александра Дмитриева, который продемонстрировал свои спортивные умения. Герой репортажа поднял штангу, а Михеева решила в этот момент быстро пробежать рядом с тренером. Дмитриев не заметил звезду «Вечернего Урганта» и случайно ударил ее по голове, опуская штангу.

Кадры с ударом Михеева опубликовала на своей странице в Instagram. Она смонтировала шуточный ролик, в конце которого прокомментировала произошедшее.

«Даже чувствую, немножко вытекло», — сказала актриса, потирая затылок.

Подписчики телеведущей поддержали ее в комментариях под видео. Пользователи соцсети посочувствовали Михеевой и призвали ее быть аккуратнее.

«Хорошо хоть, жива осталась»; «Алла, сочувствую вам, надеюсь, ваше чувство юмора не пострадало! Берегите себя»; «Алла, голова — это ваше сильное место, берегите ее», — написали комментаторы.

В феврале Михеева отпраздновала день рождения. В честь этого на странице «Вечернего Урганта» в Instagram появился снимок актрисы, который многие поклонники сочли неудачным.