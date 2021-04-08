Селянин порезал ножом полицейского в Тверской области

Тверь, 8 апреля. Вооруженный ножом мужчина напал на правоохранителей в регионе. В результате ЧП один из стражей порядка получил ранение.

Полицейские смогли обезвредить и задержать селянина, который напал на них с ножом в области, сообщили в СК РФ. Однако при этом один из стражей порядка пострадал и находится в больнице. По предварительной информации, ранение, полученное правоохранителем, не представляет угрозы для жизни.

Злоумышленником, устроившим поножовщину, оказался 57-летний житель поселка Новозавидовское. В настоящее время мужчина находится в отделении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.