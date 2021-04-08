«Я вам не тикток-мамочка»: Лариса Гузеева отказалась дать советы «звездным» блогерам

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева проявила свой суровый нрав после предложения дать какие-либо советы более молодым коллегам, сообщили ФАН в пресс-службе канала «Пятница!».

Интересная ситуация сложилась во время съемок очередного выпуска шоу «ТикТок Талант» — первого телевизионного TikTok-шоу по поиску талантов, которое показывает вышеупомянутый телеканал.

Так, один из ведущих — Роман Каграманов — предложил самому опытному члену жюри дать несколько советов новым коллегам по площадке, но Гузеева наотрез отказалась.

«Я вам не тикток-мамочка!» — сказала она, точно отрезала.

На что другая ведущая программы — Регина Тодоренко — выпалила:

«Да, Лариса — тикток-дива!»

По правилам проекта члены жюри никак не влияют на судьбу участников — финалистов и победителя будут выбирать зрители путем голосования в сервисе TikTok. Тот, кто окажется в итоге лучшим, получит в награду один миллион рублей.

Напомним, что ведущими являются Каграманов и Тодоренко, а в жюри входят Гузеева, певец Дима Билан и «звездные» тиктокеры. В новом выпуске ими стали популярные блогеры Аня Покров и Стас Круглицкий.

По итогам голосования второго отборочного тура в финал шоу «ТикТок Талант» попали москвичи Алина Подлужная, Жаннет Родзян и Александр Молчанов.

В третьем отборочном туре будут участвовать тиктокеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Перми, Челябинска и других городов.

Новый выпуск передачи зрители смогут увидеть вечером в четверг в эфире телеканала «Пятница!».

Ранее стало известно об условиях, которые выставила в своем «райдере» Лариса Гузеева организаторам шоу «ТикТок Талант» — Дима Билан по ее требованию должен быть… седым.