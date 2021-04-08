Новое для российских пенсионеров: возврат до 52 тысяч и индексация для работающих

Центробанк принципиально поддержал идею увеличенного пенсионного налогового вычета до 52 тысяч рублей в год; вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может быть решен уже в ближайшее время. Подробнее — в материале ФАН.

Как вернуть до 52 тысяч рублей ежегодно

Центральный банк России принципиально поддерживает инициативы по увеличению налоговых льгот для граждан, которые делают собственные пенсионные накопления как в рамках государственных программ, так и через частные пенсионные фонды. Центробанк в целом положительно оценил совместное предложение двух ассоциаций негосударственных пенсионных фондов расширить права их клиентов, касающиеся возможности получения увеличенных налоговых вычетов.

Для клиентов негосударственных пенсионных фондов предлагается ввести специальный пенсионный налоговый вычет, что, по мнению авторов предложения, будет мотивировать людей самостоятельно копить на старость.

Сегодня максимальный налоговый вычет на различные цели (медицинские, страхование жизни, пенсионное обеспечение и т. д.) исчисляется от суммы в 120 тысяч рублей в год. Максимальный ежегодный вычет составляет 15,6 тысячи рублей, именно такую сумму человеку могут вернуть.

Авторы инициативы предлагают увеличить лимит, из которого исчисляется вычет, до 400 тысяч рублей или до 6% от зарплаты с выделением его в отдельный налоговый вычет. В этом случае будущие пенсионеры смогут ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию, сообщают «Известия».

Эксперты положительно оценили инициативу негосударственных пенсионных фондов. По мнению специалистов, если предложение будет принято, это поможет мотивировать россиян активнее вкладываться в свою будущую пенсию.

Напомним, есть несколько программ формирования накопительной пенсии, однако ни одна из них пока не является массовой. О необходимости разработки массовой программы формирования накопительной пенсии с участием государства и его гарантиями неустанно говорят специалисты. Без такой программы, которая будет реально действующей, поднять материальный уровень будущих российских пенсионеров просто невозможно, отметил в комментарии ФАН экономист и политолог Никита Масленников.

И снова об индексации пенсий работающим пенсионерам

Различные партии и объединения вносят в Госдуму законопроекты о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее в поддержку такого решения высказались практически все думские фракции, предложение поддержали в Совете Федерации. Несколько дней назад соответствующие законопроекты были внесены в нижнюю палату российского парламента от имени Законодательного собрания Севастополя и от Адыгеи. В одном из законопроектов предлагается вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2022 года.

В то же время депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что ресурсы для возвращения индексации хотя бы части работающих пенсионеров есть и в этом году, о чем она рассказала в своей авторской колонке для ФАН.

Отметим, ранее предложение о возвращении индексации выплат этой категории граждан принципиально поддержал президент России Владимир Путин. Многие политики и эксперты полагают, что эта тема обязательно прозвучит в послании президента Федеральному собранию, намеченному на 21 апреля. Возможно, после этого по столь волнующему россиян вопросу будет принято законодательное решение, которое вступит в силу уже в этом году.

Решение о заморозке индексации пенсий работающим пенсионерам было принято в 2015 году, и с тех пор эта мера продлевалась. При этом в России ежегодно проводятся индексации различных пособий и выплат в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год. Так, в 2021 году неработающие пенсионеры начали получать индексированную пенсию с января. В среднем по России прибавка составила около тысячи рублей. Напомним также, что положение об обязательной ежегодной индексации пенсий в соответствии с уровнем инфляции содержится в обновленной Конституции Российской Федерации.