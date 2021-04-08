Гоген Солнцев и его 65-летняя жена могут стать участниками «Дома-2»

Москва, 8 апреля. Шоумен Гоген Солнцев и его пожилая жена могут стать участниками скандального телепроекта «Дом-2». Однако перед принятием приглашения им нужно решить большое количество нюансов.

Артисту и его 65-летней супруге Екатерине Терешкович постоянно поступает большое количество приглашений на различные телепроекты. Солнцев отметил, что перед принятием окончательного решения ему необходимо уточнить важные детали. В своем интервью шоумен подтвердил, что их с супругой приглашают в обновленный «Дом-2».

«Нам поступают часто приглашения принять участие в том или ином телепроекте. Но поспешно мы никакие решения не принимаем. Есть огромное количество нюансов, которые нужно брать во внимание. На «Дом-2» действительно зовут», — заявил Солнцев в интервью Teleprogramma.pro.

Слухи о возвращении Солнцева на телепроект появились после недавней публикации в Instagram. Под снимком с супругой артист рассказал, что их зовут строить семью под камерами. Он поинтересовался у фолловеров, создана ли их семья для того, чтобы выставлять свои чувства на всеобщее обозрение.

После закрытия «Дома-2» на ТНТ проект долгое время оставался в «подвешенном» состоянии. Недавно стало известно, что артисты смогут вновь «строить любовь» на телеканале «Ю», премьерный выпуск выйдет 19 апреля.