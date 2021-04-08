Планы Украины по вступлению в НАТО жутко напугали британцев

Лондон, 8 апреля. Жители Британии высмеяли идею вступления Украины в НАТО, предупредив о большой опасности этого шага, поскольку Россия вынуждена будет ответить.

Британские таблоиды Daily Mail и The Daily Express опубликовали статьи, в которых рассказали о желании Украины вступить в НАТО, чтобы защититься от «российской угрозы». Британцы, жутко напуганные подобной идеей, оставили под публикацией комментарии, в которых выразили скептические суждения по поводу принятия Украины в Альянс, а некоторые прямо высмеяли эту идею.

«Да мы никак с Афганистаном, Ираком и Сирией не разберемся. Как, интересно, вдруг получится одолеть ядерную державу на ее же заднем дворе?» — спросил storie postali.

Комментатор с ником GrouchyOldGuy уверен, что Россия не позволит Украине вступить в НАТО, как США не позволили бы во время холодной войны Канаде вступить в Варшавский договор. О холодной войне вспомнил и HarrisTweed, который вспомнил о Карибском кризисе после размещения на Кубе советских ракет. Он предложил подумать, что случится, если американские ракеты появятся всего в 500 километрах от Москвы.

MartinClacton напомнил, что Великобритания является членом НАТО. Он с иронией рассказал о том, чем его страна поможет Украине в случае войны с Россией.

«Уверен, мы поможем украинцам. Наши три оставшихся танка (это если они еще заводятся) и две дюжины солдат станут адекватным сдерживающим фактором!» — написал он.

Пользователь Username Mk2 без юмора заявил, что Россия не представляет никому угрозы. Он уверен, что Европа и Россия могли бы стать партнерами, но США мешают этому.

«Единственное, что защищают США — это свой мафиозный статус и военную промышленность. Европа для них — дойная корова для покупки американского оружия, без которого ВВП США резко упадет, а сотни тысяч рабочих мест исчезнут», — написал читатель.

Gonadthebabarian и James GG уверены, что Украина втянет Запад в большую войну. Еще один комментатор задался риторическим вопросом, вспомнив о том, как расшифровывается аббревиатура НАТО.

«НАТО значит «северо-атлантический». Каким боком в северной Атлантике Украина?» — спросил он.

Хотя руководство Альянса не спешит сделать Украину членом НАТО, но вовлекает ее в совместные военные учения. СМИ сообщили, что Киев получил приглашение принять участие в семи совместных маневрах в 2021 году.