Депутат Вострецов попросит правительство увеличить пособие на погребение до МРОТ

Санкт-Петербург, 8 апреля. Пособие на погребение при смерти близкого родственника могут увеличить в России. С такой инициативой депутат Госдумы Сергей Вострецов намерен обратиться к правительству страны.

Сейчас выплата составляет около 6,5 тыс рублей. Парламентарий отмечает, что этих денег недостаточно. По его словам, пособие должно вырасти до величины МРОТ.

«Этих денег, конечно, недостаточно, и мы должны увеличить эти выплаты хотя бы в два раза», — говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Кроме того, Вострецов считает, что государству необходимо регулировать рынок ритуальных услуг из-за высокой криминализации этой сферы.

«У людей горе, и они в такие моменты находятся в сложном душевном состоянии. Этим пользуются мошенники и предлагают свои услуги по завышенным ценам. В моргах должны быть госслужащие, которые помогут экономно, но достойно провести захоронение», — считает депутат.

Ранее парламентарий направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложения по изменению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Как писал ФАН, депутат считает нужным заменить внутреннее совместительство на переработки, что позволит увеличить зарплату бюджетникам.