Уличный кот из Нью-Йорка стал музыкантом в рок-группе. ФАН-ТВ

Новую музыкальную группу во главе с котом основала менеджер американского звукозаписывающего лейбла.

Музыкальное сопровождение, работа в звукозаписывающей студии, раскрутка продукта в Сети — все, как у настоящих звезд. Но вместо слов — слушатель различит мяуканье под агрессивные ритмы металла и искаженные рифы гитар. Новую необычную группу создали в Нью-Йорке, ее лидером стал кот.

Новоиспеченная звезда музыкального подиума жила на улицах Северного Бруклина. Сотрудники службы спасения кошек отнесли бездомного хищника в приют. И по воле судьбы, там он обрел не только дом, но и призвание. Животное забрала к себе музыкант, менеджер известного американского звукозаписывающего лейбла Анна Мжыглоцки. Девушка разглядела в пушистом друге талант, дала коту звучное имя Рупи-Шакир и сделала солистом новой музыкальной группы Cattera. Теперь хищник мяукает в такт нотам металла и хард-рока.

Первый сингл с четвероногим солистом уже вышел — это трек под названием «Голод зверя». Специально для него написали музыку, получился качающий дэткор. Записали и ролик, в котором кот, по задумке авторов, практикует движения в стиле моша — танца хардкор-панк концертов. Видео на YouTube за неделю набрало больше 40 тысяч просмотров. Хозяйка кота и по совместительству менеджер усатого музыканта заверяет, что все собранные от сингла средства, направят в службу спасения кошек.

Cattera — не первая музыкальная группа с животными. Есть коллективы с участием питбулей, попугая и даже свиньи.