В Крыму анонсировали запуск глобальной замены устаревших водопроводных сетей

Симферополь, 8 апреля. Масштабная замена непригодных к использованию водопроводных сетей стартует в городах Республики Крым в конце весны, рассказал вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Акцент во время ремонтных работ сделают на Симферополе, поделился представитель местных властей. Согласно заявлению Кабанова, строители будут осуществлять замену устаревших водопроводных сетей уже в мае текущего года.

«В первую очередь нужно устранить потери внутригородских сетей. У нас до 40-50%, в зависимости от муниципалитета, есть потери», — поделился вице-премьер правительства Крыма.

Первую опреснительную установку построят в Ялте, которая считается приоритетным городом для реализации проекта опреснения морской воды. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.