«Сбер» и РВК планируют инвестировать в перспективные русские стартапы

Москва, 8 апреля. Российская венчурная компания (РВК) и «Сбер» совместно организуют фонд, который будет инвестировать средства в технологичные стартапы.

По ранним оценкам, объем фонда должен достигать 100 миллионов долларов. Средства будут приоритетно направляться на поддержку технологически сложных и наукоемких проектов. Компании, конкурирующие за инвестиции отечественных финансовых гигантов, должны находиться в России и ориентироваться на местный рынок.

Чтобы дополнительно стимулировать граждан организовывать свои предприятия в стране, РВК и «Сбер» планируют привлекать для участия в фонде сеть международных партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Глава Сбербанка Герман Греф назвал создание этого фонда первым шагом к реализации Стратегии инновационного развития для России, которую разрабатывают в правительстве.

Сбербанк ранее стал самым надежным банком в РФ по версии Forbes, опередив «Райффайзенбанк» и «Росбанк»