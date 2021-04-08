МИД России раскритиковал «тупую» линию Вашингтона против Москвы

Москва, 8 апреля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы.

Российский министр указал на безрезультатность санкционного давления Вашингтона на Москву и назвал этот подход тупиковым.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая», — заявил Лавров.

Подобный политический курс Соединенных Штатов не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись при введении ограничительных мер, отметил глава МИД России.