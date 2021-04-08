Ирак пригрозил Ирану по поводу вооруженных группировок

Багдад, 8 апреля. Премьер-министр Ирака обсудил с шиитскими силами стратегический диалог и свои визиты в страны Персидского залива.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми 7 апреля провел встречу с шиитскими политическими силами. На встрече обсуждался стратегический диалог между Багдадом и Вашингтоном и недавние визиты аль-Казыми в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщил изданию Baghdad Today информированный источник.

В то же время аль-Казыми потребовал от Ирана обуздать поддерживаемые им иракские ополчения. В жестком послании Тегерану он указал, что будет противостоять группировкам и пригрозил иранским властям «четко объявить кто поддерживает эти силы». Об этом на условиях анонимности сообщили агентству Associated Press иракские должностные лица.

Эти действия стали ответом на стремление союзных Ирану сил подорвать деятельность Мустафы аль-Казыми. На прошлой неделе вооруженная колонна проиранских отрядов «Хашд Шааби» проехала по центру Багдада, осуждая присутствие войск США в стране и угрожая премьеру Ирака.

Встреча аль-Казыми с шиитскими силами и его послание иранским властям последовало на фоне начала третьего раунда стратегического диалога между США и Ираком и усиливающегося давления со стороны местных ополченцев и Ирана, стремящегося сохранить свое влияние в стране.