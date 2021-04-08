Силовики нагрянули в офис к известному на Урале адвокату

Екатеринбург, 8 апреля. Сотрудники ФСБ проводят обыски в офисе адвоката Сергея Колосовского. Мероприятие организовано в рамках уголовного дела «черных обнальщиков».

Около десяти силовиков ворвались в здание и изымают документацию у адвокатской конторы «Магнат», главой которой является Сергей Колосовский, пишет URA.RU.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Речь идет о раскрытии схемы обналичивания денег с использованием фирм-однодневок. «Обнальщики» переводили деньги на подконтрольные счета фирм, после чего обналичивали их с комиссией и возвращали директорам различных предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов.

По данным СМИ, фирмы, специализирующиеся на выводе средств, зарегистрированы на одном юридическом адресе с адвокатским бюро «Магнат». Именно это стало причиной визита силовиков в офис адвокатов.