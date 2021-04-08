Более 50% жителей Украины говорят дома на русском языке

Киев, 8 апреля. Российские аналитики провели опрос и выяснили, какой процент жителей Украины дома общается на русском языке.

Согласно результатам опроса социального мониторинга, 51% украинцев говорят дома по-русски. При этом 24,4% — только или в основном по-русски, а еще 26,9% — одинаково часто и по-русски и по-украински. Еще 48,6% жителей этой страны используют преимущественно украинский язык.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ранее назвал заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель об «украинском русском языке» реверансом в сторону Москвы. Он подчеркнул, что невозможно искоренить речь, которую половина украинского населения считает родной.