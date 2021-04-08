Принц Уильям перестал общаться с другом из-за Гарри и Меган Маркл

Лондон, 8 апреля. Принц Уильям прекратил общаться с другом, журналистом британского телеканала ITV Томом Брэдби из-за своего брата Гарри и его супруги Меган Маркл.

Уильям дружил с представителем СМИ около 20 лет, однако в конфликте Гарри и Маркл с семьей монархов Брэдби встал на сторону пары, отказавшейся от королевских привилегий. Как стало известно изданию Daily Mail от инсайдеров, герцог Кембриджский возмущен, что его брат со своей супругой оказались под защитой журналиста.

Еще в 2019 году Брэдби снял в Южной Африке документальный фильм, в который попали герцог и герцогиня Сассекские. Именно в этой ленте Маркл произнесла фразу, вызвавшую ажиотаж в СМИ по всему миру.

«Мало кто спрашивает, все ли у меня в порядке. А то, что происходит в нашей реальной жизни без камер, стало больше похоже на борьбу», — сказала жена принца Гарри.

В начале марта в эфир вышло скандальное интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской ведущей Опре Уинфри. В этой беседе супруги заявили о черствости и проявлениях расизма в королевской семье. Теперь интервью хотят показать в Великобритании на канале, на котором работает Брэдби. По словам инсайдеров, именно журналист приложил руку к организации трансляции, что и разрушило его дружбу с Уильямом. Герцог Кембриджский готов беседовать с бывшим товарищем, но только как с рядовым журналистом.

Принц Уильям пользуется популярностью среди жителей Великобритании. Согласно недавнему опросу, именно герцога Кембриджского, а не его отца Чарльза британцы хотят видеть в качестве правящего монарха после Елизаветы II.