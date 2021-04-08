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Лавров ответил на планы США назначить спецпосланника по борьбе с «СП-2»

Лавров ответил на планы США назначить спецпосланника по борьбе с «СП-2»

Москва, 8 апреля. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал намерения Соединенных Штатов назначить специального посланника по борьбе с проектом «Северный поток — 2».

По словам российского министра иностранных дел, видимо, спецпосланник будет ездить и всем грозить. Такая вот дипломатия, отметил Лавров.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон обсуждает кандидатуру спецпосланника от США, который возглавит переговоры по остановке строительства «Северного потока — 2».

Также издание сообщало, что Министерство юстиции США приняло два пакета санкций против строительства газопровода.

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