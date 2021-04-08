Минздрав РФ попросили раскрыть данные о получивших плацебо вместо «ЭпиВакКороны»

Москва, 8 апреля. Специалисты научного центра «Вектор» не раз просили Минздрав РФ раскрыть данные о привитых «ЭпиВакКороной» и о тех, кто получил плацебо, рассказали в организации.

Сотрудники научного центра «Вектор» понимают участников вакцинации, которые, вероятно, могли остаться без защиты, так как получили плацебо, напомнил генеральный директор организации Ринат Максютов. Он добавил, что ученые признают сложность морально-этической проблемы, связанной с поступлением лекарства в гражданский оборот еще до завершения пострегистрационных испытаний.

«Это не только российская проблема, с ней сталкиваются и другие страны», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

«Вектор» не раз обращался в здравоохранительные ведомства, чтобы люди могли получить информацию о том, чем их прививали, рассказал гендиректор центра. По его словам, ученые встретились с группой добровольцев в режиме видеоконференции и после решили снова обратиться в Минздрав с просьбой предоставить статистические данные.

Состав вакцины «ЭпиВакКорона» является однокомпонентным, однако вводить его нужно дважды. Об этом ранее сообщил генеральный директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.