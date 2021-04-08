Израиль нанес рекетный удар на юге Дамаска

Дамаск, 8 апреля. ВВС Израиля нанесли ночью ракетный удар по южному пригороду сирийской столицы Аль-Мутла .

«Около 0:56 израильский противник атаковал с воздуха, выпустив несколько ракет с территории Ливана по нескольким объектам в пригороде Дамаска», — сообщило Минобороны Сирии.

Сирийским ПВО удалось сбить большую часть ракет. В результате атаки ранены четыре солдата и нанесен материальный ущерб, уточняет ведомство.

Израиль регулярно обстреливает территорию Сирии, стремясь нанести удары по подразделениям группировки «Хезболла» или другим силам, поддерживаемым Ираном.