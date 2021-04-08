Эдвард Бил готов продать все свои машины, чтобы помочь пострадавшей в ДТП

Москва, 8 апреля. Пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре столицы, дал первое интервью после страшной аварии. Блогер заявил, что обсуждает продажу своих авто, чтобы помочь пострадавшей.

В беседе с изданием «Москва-24» он отметил, что окажет помощь консультанту Госдумы Марии Артемовой, получившей серьезные травмы после дорожного ЧП в районе Смоленской площади. По его словам, команда блогера встретится с ее представителями.

«Всем, чем смогу. Обсуждаю продажу всех своих машин», — подчеркнул Эдвард Бил.

Отвечая на вопрос о том, как он выехал на встречную полосу, видеоблогер заверил, что сам до сих пор не понимает, почему это произошло. Серьезные повреждения получили пять автомобилей, предполагаемый виновник может получить до двух лет лишения свободы.

На допросе Эдвард Бил заявил, что в момент ДТП находился за рулем автомобиля, сообщало агентство URA.RU. При этом пранкер отказался признавать, что автомобиль принадлежал ему.