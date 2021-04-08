Король Иордании официально заявил о подавлении военного переворота

Амман, 8 апреля. Король Иордании Абдалла бин Хусейн прокомментировал несостоявшийся военный переворот, в организации которого подозревается его сводный брат Хамза бин Хусейн. В обращении к своим подданным по гостелевидению монарх заявил, что мятеж, вызвавший у него «шок, боль и гнев», был «подавлен в зародыше».

Re: Jordan King: Rift over, Prince Hamzah in palace https://t.co/3oBaLMngnm — World Capital Times (@WorldCapTimes) April 8, 2021

Абдалла II сообщил, что королевская семья решила спор мирно. По его словам, Хамза вместе с женой и детьми находится во дворце под личной защитой монарха, а сам «мятежный» брат обязался следовать конституции и законам Иордании несмотря ни на что.

Также король добавил, что расследование продолжается, и действия властей после его завершения будут определяться «интересами Родины и преданного народа».

«Вызов последних дней был не самым опасным для стабильности страны, но был самым болезненным для меня», — сказал Абдалла II.

В то же время текущее местонахождение Хамзы доподлинно неизвестно. Также нет сведений о судьбе десятков арестованных офицеров, чиновников и племенных вождей, подозреваемых в участии в заговоре.

На обсуждение произошедшего в СМИ наложен строгий запрет, а жители Аммана сообщили о том, что в ночь с 7 на 8 апреля они наблюдали активность военной авиации. При этом имели место проблемы с доступом к интернету.

Раскрытый заговор

В течение 3 апреля по Иордании прошла волна арестов. Десятки лиц были задержаны по подозрению в подготовке государственного переворота.

Предполагается, что бывший наследный принц Хамза сплотил вокруг себя оппозиционные силы королевства при активном взаимодействии с иностранными спецслужбами. Иорданские силы безопасности вели наблюдение за заговорщиками на протяжении длительного времени. Аресты произошли лишь после того, как были перехвачены сведения о приближении «нулевого часа» — фазы активных действий.

В то же время известно, что сам Хамза не был напрямую обвинен в антигосударственной деятельности. Приехавший в его резиденцию начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти лишь порекомендовал принцу прекратить общение с оппозиционными силами. Генерал отметил, что он говорил от имени сил безопасности, а не короля.

Десятки государств официально поддержали Абдаллу II в его усилиях по предотвращению государственного переворота.