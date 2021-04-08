Аналитики составили рейтинг регионов России с самыми шумными соседями

Москва, 8 апреля. Жители российских регионов приняли участие в исследовании, направленном на определение недовольства уровнем шума. Первое место заняла Магаданская область.

Эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели опрос среди жителей России и определили регионы с самыми шумными соседями.

Первое место в рейтинге заняла Магаданская область. Уровнем шумоизоляции в домах региона недовольны 37% опрошенных. Вторую и третью строчку рейтинга заняли Хабаровский край и Республика Карелия. На шум от соседей в этих частях России пожаловались 31% и 27% опрошенных соответственно. Самый низкий процент жалоб отмечается в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чеченской Республике.

Аналитики также составили рейтинг регионов в зависимости от частоты жалоб на нарушение общественного порядка у придомовых территорий или в подъездах. Первое место заняла Республика Карелия (16% недовольных), второе — Орловская область (13%). Замыкает тройку Северная Осетия (13% опрошенных).

Ранее Росстат представил рейтинг регионов России по показателю безработицы. Минимальный уровень был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе.