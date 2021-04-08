Лавров анонсировал ответ Москвы на недружественные шаги Вашингтона

Москва, 8 апреля. Россия готова отреагировать на любой недоброжелательный шаг США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Москва ответит на недружественные выпады Вашингтона, подчеркнул дипломат. Действия Америки в адрес России вызывают все больше критики в самих США, пояснил Лавров.

Ранне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сообщил об ответе, который придется держать Соединенным Штатам в случае высылки российских дипломатов из страны. Изучение такой возможности Вашингтоном связано с завершением американской стороной обзора приписываемых России кибервзломов и «вмешательств».