Лавров: США и их союзники являются ненадежными партнерами

Москва, 8 апреля. Соединенные Штаты и союзные им государства не являются надежными партнерами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

США и союзные им страны показали себя как ненадежные партнеры по различным вопросам. Данный факт не позволяет каким-либо образом рассчитывать на них в будущем, указал глава МИД РФ.

«США и их союзники – ненадежные партнеры, полагаться на них нельзя», — считает Лавров.

Он заметил, что Россия готова отреагировать на любой недружественный шаг со стороны Соединенных Штатов, включая санкционное давление. Действия Вашингтона в адрес Москвы вызывают все больше критики в самих США, обратил он внимание.

Глав МИД России ранее указал на отсутствие официальных заявлений США по ситуации с Договором об открытом небе.