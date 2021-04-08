Политолог Кориненко объяснил, чего добилась Санду за 100 дней на посту главы Молдавии

Кишинев, 8 апреля. Президент Молдавии Майя Санду не может похвастаться особыми успехами на посту главы государства, заявил политолог Александр Кориненко.

Молдавский лидер отработала первые 100 дней на посту президента. На прошедшей неделе она обнародовала по итогам работы за этот период оптимистический отчет «‎3 приоритета. 44 действия»‎. Санду обозначила успехи в ряде областей.

По словам политолога, она не может похвастаться особыми достижениями за это время пребывания в должности. При этом был создан сайт, где Санду перечислила свои 44 победы на посту президента. Однако ее «победа» привела государство к политическому коллапсу, добавил эксперт.

«Госпожа президент не имеет поддержки в парламенте, поскольку РАS (Партия «Действие и солидарность» — Прим. ред.) — это всего 15 депутатов, она также успела рассориться со своим союзником Андреем Нэстасе<...> Ей необходимо взять всю полноту власти, так как успех от президентских выборов улетучивается», — отметил Кориненко.

Настоящими «достижениями» Санду политолог назвал провал вакцинации от коронавируса, ухудшение ситуации с COVID-19 в Молдавии, повышение цен на топливо, а также подорожание продуктов и углубление межэтнического раскола в стране.

Ранее президент Молдавии попросила посла РФ Олега Васнецова ускорить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».