Министра лесного хозяйства Мордовии задержали по делу о хищении

Саранск, 8 апреля. Исполняющего обязанности министра лесного хозяйства задержали по делу о хищении 3,6 млн рублей из регионального бюджета, сказано на сайте следственного управления СК по республике.

Чиновник проходит по двум статьям — «Мошенничество», а также «Злоупотребление должностными полномочиями». Помимо и. о. министра, задержали еще двух представителей коммерческой организации. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Три директора компаний и экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО обвиняются в мошенничестве на 920 млн рублей, сообщал сайт 360tv.ru. Фигуранты уголовного дела предоставляли ложные документы по исполнению условий госконтрактов.