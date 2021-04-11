Страшные последствия самолечения продемонстрировал врач из Пензы

Пенза, 11 апреля. Самостоятельное лечение даже простых заболеваний неизвестными препаратами может привести к неприятным последствиям. Такое заявление на собственной странице в Instagram сделал отоларинголог пензенской городской больницы №6 имени Г. А. Захарьина Андрей Федин, подкрепив слова наглядным примером из собственной практики.

На фотографии, сопровождающей пост, представлено сильное поражение ушной раковины пациента, вызванное неправильным лечением отита. Публикуя неприятные снимки, врач надеется вразумить горожан и предостеречь их от самолечения.

«На снимке представлен результат лечения отита муравьиным спиртом на протяжении целого года», — уточнил врач в комментариях к посту.

Напомним, что при появлении первых признаков недомогания ни в коем случае нельзя заниматься самостоятельной постановкой диагноза и выбором курса лечения, основываясь лишь на личном опыте и советах из Интернета. В подобных случаях единственно правильным решением будет являться посещение медучреждения для осмотра специалистом.

Ранее ФАН сообщал о профессионализме пензенских врачей, которые сделали кесарево сечение пациентке с 90-процентным поражением легких. Благодаря оперативным и слаженным действиям медработников и мать, и ребенка удалось спасти.