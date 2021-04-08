Проблемы обманутых дольщиков Пензы пообещали решить за один год

Пенза, 8 апреля. Такое явление, как «обманутый дольщик», полностью исчезнет в Пензенской области к 2022 году. Об этом в ходе рабочей поездки заявил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко.

В составе спецкомиссии врио губернатора посетил объекты капитального строительства города. Особое внимание было уделено проблемным домам, возведение которых производилось с привлечением средств участников долевого строительства. Сопровождавший Мельниченко главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Александр Киндаев рассказал ФАН о результатах поездки.

«Сегодня посетили два проблемных объекта, которые мы называем объектами обманутых дольщиков. Первым был ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова. Там было заключено 253 договора долевого участия. Строительство дома сейчас завершили, он был введен в эксплуатацию в марте этого года. В течение месяца горожане получат ключи от долгожданных квартир. Второй объект — это ЖК «Райки», вторая очередь строительства. Там 131 договор долевого участия. Срок завершения строительства этого дома — второй квартал 2021 года», — сообщил Александр Киндаев.

Также врио губернатора обсудил с участниками поездки и судьбу еще одного проблемного долгостроя, дольщики которого уже 15 лет не могут попасть в собственные квартиры. Речь идет о ЖК «Янтарный» на улице Кижеватова.

Олег Мельниченко распорядился оперативно решать проблему данного сооружения, выстраивая диалог с дольщиками. Он отметил, что в любой деятельности с помощью переговоров можно достичь обоюдовыгодного компромисса.

«Я понимаю, что кто-то хочет жилье, кто-то недоволен выплатами, но надо нормально выстроить диалог с людьми. Все остальные вопросы мы постараемся решить так, чтобы к 2022 году больше в Пензенской области проблем по долевому строительству у нас не было», — сказал врио губернатора.

В 2021 году местные власти планируют провести ряд проверок, призванных выявить техническое состояние и степень износа проблемного ЖК. Результаты экспертиз позволят принять решение о продолжении строительства дома и выплате дольщикам компенсаций.

«Дом на Кижеватова у нас пока что остается в категории проблемных. Есть несколько нюансов. Там идет конкурсное производство, Фонд защиты прав дольщиков обратился в арбитражный суд для передачи прав на этот объект, но решения пока нет», — рассказал ФАН исполняющий обязанности начальника Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

Ранее ФАН сообщал о смертельном падении рабочего в неогороженную шахту лифта недостроенного дома. По факту смерти мужчины было возбуждено уголовное дело.