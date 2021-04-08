Пресную воду в Азовском море начали искать для пополнения запасов в Крыму

Симферополь, 8 апреля. Начались исследования дна Азовского моря на наличие пресной воды для пополнения запасов в Крыму, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Работники одной из ведущих компаний начали разведку морского дна рядом с берегами полуострова. Задача специалистов — найти подводный бассейн с пресной водой. Там могут быть масштабные запасы ресурса, объяснил РИА Новости Кабанов.

Если под дном моря обнаружат пресную воду, то ее начнут подавать в Северо-Крымский канал. Вместе с этим проводится разработка нескольких подземных месторождений пресной воды, которые зафиксированы в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

До этого профессор Виктор Тарасенко рассказал, как зародилась идея бурения скважин в Азовском море для пополнения запасов пресной воды в Крыму. Также он объяснил, как это улучшит ситуацию с водоснабжением на полуострове.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что система опреснения морской воды для Ялты будет стоить 3 миллиарда рублей. Источник финансирования есть, и к работе уже приступили, передает «Ридус».