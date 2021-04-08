Лавров указал на отсутствие официальных заявлений США по Договору об открытом небе

Москва, 8 апреля. Вашингтон пока не предоставлял Москве официальные уведомления со своей позицией по Договору об открытом небе (ДОН), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия на данный момент не понимает, собираются ли Соединенные Штаты вернуться в ДОН, официальной ноты с позицией Белого дома не было предоставлено, подчеркнул Лавров. Однако Москва ожидает в ближайшее время прояснения ситуации со стороны Вашингтона.

«Бесконечно ждать мы не будем», — заметил он.

В январе 2021 года МИД России опубликовал информацию о намерении РФ выйти из ДОН. В дипломатическом ведомстве указали, что после выхода США из Договора в октябре 2020 года произошло нарушение баланса интересов среди стран-участниц.

СМИ ранее сообщили, что США считают решение по возвращению в ДОН «неверным сигналом» для России.