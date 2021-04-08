Командующий ВДВ проинспектировал ход контрольных занятий в воинской части в Приморье

Владивосток, 8 апреля. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал ход контрольной проверки в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ.

В сообщении пресс-службы Минобороны РФ говорится, что речь идет о контрольной проверке за зимний период обучения, стартовавшей в соединении в начале текущей недели. Сердюков заслушал доклад командира соединения, ознакомился с состоянием военной и социальной инфраструктуры, проверил ход контрольных занятий, а также провел строевой смотр подразделений.

Командующий осмотрел полевые пункты управления соединения и батальонов, провел смотр учебно-материальной базы подразделений. Отмечается, что особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав и социальных гарантий военных, гражданского персонала и членов их семей. В завершении проверки Сердюков довел до военных приоритетные задачи, стоящие перед соединением.

Ранее сообщалось, что группа кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработала приемы морского боя в ходе учений в Японском море.