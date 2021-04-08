Звезда «Склифосовского» Ирина Основина рассказала, как ее муж умирал от рака

Москва, 8 апреля. Звезда популярного сериала «Склифосовский» Ирина Основина рассказала, как умирал от онкологического заболевания ее супруг, актер Сергей Кудрявцев.

Артистка вспомнила детали знакомства с будущим мужем в эфире программы «Судьба человека». Основина отметила, что между ними сразу возникла некая «химия», и Кудрявцев очень красиво за ней ухаживал.

«С ним было не скучно, это самое главное. Мы все время жили как на вулкане, потом расписались», — поделилась актриса.

Основина охарактеризовала артиста как доброго, но слабого человека. Звезда «Склифосовского» утверждает, что это именно она вернула мужа в актерскую профессию. Благодаря супруге Кудрявцев начал сниматься в разных фильмах и приобрел известность.

«Потом у него случился рак, он заболел. Это было страшно. Он еще семь лет прожил. В итоге болезнь победила», — заключила Основина.

Актриса ранее рассказала о последнем кадре со своим коллегой по сериалу «Склифосовский» Денисом Карасевым, которого уже нет в живых. Новость о смерти артиста Основина получила буквально во время съемок.