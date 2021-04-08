В Англии предсказали начало «ресурсной войны» между Гренландией и Китаем

Нуук, 8 апреля. Горнодобывающий проект Китая на территории Гренландии может быть отменен после победы на местных парламентских выборах оппозиционной «зеленой» партии.

Гренландия — объект яростного противостояния между США и Китаем, сообщает The Times. Все дело в крупных залежах урана и редкоземельных металлов на острове, без которых немыслима современная энергетика и электроника. Особенно богат полезными ископаемыми регион Кванефьельд. Только в одной части острова сосредоточено едва ли не больше редких природных богатств, чем во всем Китае, восторгаются журналисты.

Экс-президент США Дональд Трамп предлагал выкупить у Дании Гренландию, чтобы решить проблему ресурсного дефицита в Штатах, но переговоры даже не начинались. В Дании восприняли высказывание американского лидера как шутку, а сам Трамп не называл конкретных сумм, за которые готов купить остров. Однако американцы возобновили работу консульства в Нууке — столице острова — и начали улучшать связи с местным населением, чтобы избежать перехода острова под влияние России или Китая.

Китайские власти получили разрешение на строительство рудников и добычу ценных металлов в Кванефьельде и начали усиленную добычу цинка. Но в 2020 году правящая социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах, и большинство в гренландском парламенте захватили «зеленые». Лидер партии Мартин Эгеде неоднократно публично осуждал политику раздачи природных богатств острова и заявлял, что Гренландии нужно искать более безопасные и устойчивые пути развития. Также Эгеде пообещал, что, если он станет премьер-министром, китайским промышленникам придется покинуть регион.

Британские журналисты предрекают начало «ресурсной войны» на территории ледяного острова. Один только горнодобывающий комплекс в Кванефьелде может обеспечивать 10% общемировой потребности в редкоземельных металлах, а внутренние ресурсы КНР находятся на грани истощения. Политика новой власти полуострова ставит под угрозу китайский проект «северного шелкового пути», направленный на улучшение торговых отношений с северными регионами, в частности с Гренландией.