Вторая жена Бориса Грачевского обратилась к его вдове

Москва, 8 апреля. Младший сын покойного кинодеятеля Бориса Грачевского Филипп отметил свой первый день рождения. В праздник к вдове режиссера обратилась его бывшая жена Анна Грачевская.

Вдова основателя киножурнала «Ералаш» актриса Екатерина Белоцерковская поздравила своего единственного сына Филиппа с днем рождения. В честь праздника артистка опубликовала пост на своей странице в социальной сети Instagram. В публикации она выложила несколько фотографий из роддома и снимки, на которых Грачевский позирует с малышом.

«С днем рождения, мое маленькое, сладкое чудо! Мое счастье! Моя жизнь! Ты продолжение нашей с папой любви! Будь здоров и счастлив, мой пирожочек! Я всегда буду рядом, а папа будет охранять тебя с небес! Люблю...» — трогательно написала актриса.

К поздравлениям присоединилась вторая жена Грачевского Анна. Писательница пожелала совсем еще юному Филиппу счастья и передала поздравления от своей дочери Василисы.

«С днем рождения нашего Филиппа Борисовича! Пусть растет большой и счастливый. Поздравления и от сестренки Василисы Борисовны», — написала актриса под фотографиями.

В преддверии первого дня рождения Белоцерковская опубликовала милое видео, на котором подросший Филипп стоит в кроватке после пробуждения. Мальчик передвигается, держась руками за ограждение.