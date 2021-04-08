Рабочий получил сильные термические ожоги на нефтяном месторождении на Сахалине

Южно-Сахалинск, 8 апреля. Рабочий оказался в реанимации после аварии на нефтяном месторождении на острове Сахалин. Как стало известно ФАН, работник нефтяной компании стал жертвой внезапного пожара.

Чрезвычайное происшествие случилось на территории производственной базы места добычи нефти «Окружное». Оно находится в Смирныховском районе. По предварительной версии следователей, работник пострадал из-за возникновения неожиданного пожара.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Сахалинской области Олеся Вознюк.

Мужчину госпитализировали в реанимацию местной больницы. Практически все тело рабочего пострадало от термических ожогов.

«65-летний работник начал обходить окружающую территорию на предмет проверки на безопасность, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В это время, по предварительным данным, произошел взрыв на насосной станции, которая перекачивает нефтепродукты. Мужчина пострадал от вырвавшегося огня. У него ожоги, практически несовместимые с жизнью. Врачи дают очень осторожные прогнозы в отношении его выздоровления».

Месторождение, на котором произошло ЧП, находится в 130 километрах от районного центра.

«Пострадавшего человека обнаружили работники предприятия. Они самостоятельно пытались потушить пожар. Обгоревшего мужчину сразу же отправили в медицинское учреждение», — резюмировал источник.

До сих пор на месте трагедии работают следователи. Там отсутствует сотовая связь и работают только спутниковые телефоны.